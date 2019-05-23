محافظة بغداد تعلن تقدم مراحل العمل في مستشفى الشعب

2019/05/23 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة بغداد، الخميس، تقدم العمل بمشروع مستشفى الشعب العام بعد توقفه خلال المرحلة السابقة واستئناف العمل به.وذكر بيان لمحافظة بغداد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “العمل بمشروع مستشفى الشعب يسير بوتيرة متصاعدة ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الصحية المهمة والنموذجية من مجموع اربع مستشفيات تنفذها محافظة بغداد في مناطق الشعب والفضيلية والنعمان […]

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