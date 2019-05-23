2019/05/23 | 11:14

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مجلس الأمن القومي الإيراني: لن يكون هناك أي تفاوض في ظل سياسات واشنطن الراهنة

الخميس

23

ايار

2019 :

11:10 am

20

مجلس الأمن القومي الإيراني: لن يكون هناك أي تفاوض في ظل سياسات

واشنطن الراهنة

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