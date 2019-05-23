نائب: البرلمان بدأ بوضع الخطط السليمة لحل أزمة السكن

2019/05/23 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن بغداد وعضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي آراس حبيب كريم، اليوم الخميس، أنه تم البدء بوضع الخطط السليمة من أحل حل ازمة السكن.

وقال حبيب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "مازالت أزمة السكن واحدة من أهم معوقات التنمية في بلادنا، ومازلنا بحاجة الى ملايين الوحدات السكنية في عموم العراق".وأضاف "أستطيع القول بدأنا الآن عبر اللجان المتخصصة في مجلس النواب بوضع الخطط السليمة من أجل حسم هذا الموضوع".وتابع ملف السكن من شأنه وضع حد لمشاكل وعوائق إجتماعية وإقتصادية وتنموية وإستثمارية" مؤكداً ان "التخطيط السليم والإرادة القوية هما الكفيلان ببدء الخطوات الواثقة بإتجاه تحقيق هذا الهدف النبيل".انتهى

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