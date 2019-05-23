بالوثيقة.. مجلس كربلاء يصوت اليوم على إقالة الطريحي

2019/05/23 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} يعقد مجلس محافظة كربلاء، جلسة استثنائية، اليوم الخميس، لإقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه بسبب "مجموعة من المخالفات ومنها أدارية وقانونية ومالية التي سببت بالهدر المال العام".

وكان مجلس المحافظة قد أخفق في اجتماعه أول أمس الثلاثاء في التصويت على اقالة المحافظ الطريحي بعد انسحاب عدد من الاعضاء لأسباب غير معروفة.يشار الى ان مجلس كربلاء صوت في جلسته 14 آيار الجاري، على عدم القناعة باجوابة الطريحي بعد استجوابه غيابياً.يذكر ان مجلس محافظة كربلاء، صوت في الثالث من شهر نيسان الماضي، بالأغلبية المطلقة على استجواب الطريحي مجدداً، وفي ذات اليوم ردت محكمة القضاء الاداري قرار المجلس باقالة المحافظ.وصوت مجلس المحافظة، في 8 كانون الثاني الماضي، على إقالة الطريحي من منصبه، فيما ردت المحكمة الادارية، في 20 شباط الماضي قرار المجلس بشأن الإقالة.انتهىبواسطة..



مآثر طالب

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