اختيار منتخب العراق لمتحدي الاعاقة بتنس الطاولة للمشاركة ببطولة بولندا

2019/05/23 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لتنس الطاولة اسماء وفد المنتخب العراقي للمشاركة في بطولة بولندا الدولية التي ستنطلق في الثامن والعشرين من شهر أيار الجاري وتستمر لغاية الثاني من حزيران المقبل.

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