نائب: بدأنا بوضع الخطط السليمة من أجل حل أزمة السكن

2019/05/23 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي آراس حبيب، اليوم الخميس، أنه تم البدء بوضع الخطط السليمة من أحل حل ازمة السكن.وقال حبيب في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “مازالت أزمة السكن واحدة من أهم معوقات التنمية في بلادنا.ومازلنا بحاجة الى ملايين الوحدات السكنية في عموم العراق”.وأضاف “أستطيع […]

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