2019/05/23 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت دراسة جديدة بأن الصيام لمدة 30 يوما قد يصبح طريقة علاجية محتملة للحالات المتعلقة بالسمنة، بما في ذلك مرض السكري، ومتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية.وكشفت الدراسة أن الصيام يزيد من مستويات البروتينات التي تلعب دورا مهما في تحسين مقاومة الأنسولين والوقاية من المخاطر الناجمة عن اتباع نظام غذائي غني بالدهون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة جديدة تقترح الصوم كعلاج جديد لمكافحة السمنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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