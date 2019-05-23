قصة لكاتب ايزيدي تدرج ضمن القصص العالمية القصيرة جداً

2019/05/23 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم قصة (ارباع) و التي تدور حول شخص كان مولعا (بالارباع)، يشرب (ربع ويسكي)، يأكل (ربع خروف)، يستيقظ في (العاشرة والربع)، يحمل في جيبه دائما (ربع دينار كتعويذة)! ضاجع (ربع) نساء القرية! وعندما بلغ من العمر (ربع) قرن تربع على العرش لأربعة عقود و(ربع)!! في عام 2014 الف الناقد العراقي […]

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