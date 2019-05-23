2019/05/23 | 12:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية، الخميس، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين خلال الممارسات ألأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى: القبض على 17 مطلوبا بينهم ارهابيون في المحافظة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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