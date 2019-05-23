شرطة ديالى تدمر مضافة لداعش بعملية امنية في منطقة الصفرة

2019/05/23 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس، تدمير مضافة ودراجة في منطقة الصفرة التابعة الى ناحية العظيم.

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