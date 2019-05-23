وجبة جديدة من طائرات نوع T50 الكورية تصل العراق

2019/05/23 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية، الخميس، عن وصول وجبة جديدة من طائرات T50 المقاتلة الى البلاد.

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