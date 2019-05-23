2019/05/23 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما حذّر خبراء التغذية من كثرة استهلاك الوجبات السريعة، مثل رقائق البطاطا والبيتزا، بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.وتحتوي الوجبات المعالجة صناعيا والمشروبات السكرية، على نسبة عالية من السكر والدهون، لذا فإن استهلاك كمية كبيرة منها يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وغيرها من الأمراض.– ما أسباب زيادة الوزن المرتبطة باستهلاك الوجبات السريعة وجدت تجربة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف يؤثر استهلاك الوجبات السريعة مدة أسبوعين على جسمك وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يؤثر استهلاك الوجبات السريعة مدة أسبوعين على جسمك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يؤثر استهلاك الوجبات السريعة مدة أسبوعين على جسمك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).