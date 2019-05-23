الامن اللبناني يصادر جواز نجم الدين الامريكي .. وكريم يتهم العبادي

2019/05/23 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ ذكرت مصادر قضائية لبنانية، الخميس، ان الأجهزة الأمنية قامت بتسليم محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، إلى النيابة العامة التمييزية حيث جرى استجوابه أمس ومنع من مغادرة العاصمة بيروت.وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إنه “بعد استجواب محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، تقرر تركه رهن التحقيق وأطلق سراحه لكن جرى منعه من السفر حيث تمت مصادرة جواز سفره الأميركي الذي دخل به إلى لبنان”، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الاوسط.

وأضافت ان “نجم الدين كريم سيبقى موجودا في لبنان إلى أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي إلى لبنان لدرسه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه”.

من جانبه أكد مصدر مقرب من الحكومة في بغداد، خبر توقيف كريم، وإمكانية تسليمه إلى السلطات في بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى ان “الشرطة الدولية لا تلاحق في العادة الأشخاص المتهمين بقضايا فساد في بلادهم، إلا في حال متانة تلك الأدلة وقوتها، ويبدو أن الملف المقدم من الحكومة العراقية للشرطة الدولية حول محافظ كركوك السابق مقنع جدا للقبض عليه”.

وفي هذا الصدد قال محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم ، انه حر طليق حالياً في بيروت ، وذلك بعد ورود انباء عن احتجازه من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) بمطار رفيق الحريري بناءً على طلب من الحكومة المركزية العراقية.

ونقلت محطة كردستان 24 عن كريم قوله متحدثاً عبر الهاتف “ما حدث لا علاقة له بالإنتربول، الأمر مرتبط بدعوى رفعتها حكومة (رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ) الى الدول العربية، وليس لها أي تأثير”.

وتابع “لا توجد اي مشاكل تعيق سفري، سبق أن سافرت ولمرات عدة الى الخارج”.

واطلقت السلطات اللبنانية ، الاربعاء، سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم من الاحتجاز ومنعته من السفر بانتظار دراسة ملفه القضائي وتسليم الملف من السلطات العراقية اثر مخاطبة خاصة.

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