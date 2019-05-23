2019/05/23 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مجلس كربلاء يعقد جلسة استثنائية لإقالة الطريحي

23/05/2019 12:01:00 PM |

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واع / مكتب كربلاء / ت .ح

يعقد مجلس محافظة كربلاء، جلسة استثنائية، الخميس، لإقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه بسبب "مجموعة من المخالفات ومنها أدارية وقانونية ومالية التي سببت بالهدر المال العام".

وكان مجلس المحافظة قد أخفق في اجتماعه أول أمس الثلاثاء في التصويت على اقالة المحافظ الطريحي بعد انسحاب عدد من الاعضاء لأسباب غير معروفة.

يشار الى ان مجلس كربلاء صوت في جلسته 14 آيار الجاري، على عدم القناعة باجوابة الطريحي بعد استجوابه غيابياً.

يذكر ان مجلس محافظة كربلاء، صوت في الثالث من شهر نيسان الماضي، بالأغلبية المطلقة على استجواب الطريحي مجدداً، وفي ذات اليوم ردت محكمة القضاء الاداري قرار المجلس باقالة المحافظ.

وصوت مجلس المحافظة، في 8 كانون الثاني الماضي، على إقالة الطريحي من منصبه، فيما ردت المحكمة الادارية، في 20 شباط الماضي قرار المجلس بشأن الإقالة.

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