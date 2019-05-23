الدفاع : وصول 4 طائرات ( تي 50 ) كورية جنوبية الى العراق.

2019/05/23 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع عن وصول الدفعة ما قبل الاخيرة من طائرات الـ T50 صباح اليوم والتي عددها 4 ضمن العقد المبرم بينهما”.واكد قائد القوة الجوية الفريق الركن انور حمه بحسب بيان لوزارة الدفاع ” وصول هذه الطائرات في ساعات مبكرة في صباح اليوم الخميس مشيدا بتطور هذا النوع من الطائرات والذي يمتلك من امكانية […]

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