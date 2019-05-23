2019/05/23 | 12:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الدفاع عن وصول الدفعة ما قبل الاخيرة من طائرات الـ T50 صباح اليوم والتي عددها 4 ضمن العقد المبرم بينهما”.
واكد قائد القوة الجوية الفريق الركن انور حمه بحسب بيان لوزارة الدفاع ” وصول هذه الطائرات في ساعات مبكرة في صباح اليوم الخميس مشيدا بتطور هذا النوع من الطائرات والذي يمتلك من امكانية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع : وصول 4 طائرات ( تي 50 ) كورية جنوبية الى العراق.) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واكد قائد القوة الجوية الفريق الركن انور حمه بحسب بيان لوزارة الدفاع ” وصول هذه الطائرات في ساعات مبكرة في صباح اليوم الخميس مشيدا بتطور هذا النوع من الطائرات والذي يمتلك من امكانية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع : وصول 4 طائرات ( تي 50 ) كورية جنوبية الى العراق.) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع : وصول 4 طائرات ( تي 50 ) كورية جنوبية الى العراق.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).