شرطة ديالى تكشف تفاصيل عملية حمرين العسكرية

2019/05/23 | 12:07

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بغداد اليوم - ديالى

كشفت المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى، غالب العطية، الخميس (23 أيار 2019)، عن تفاصيل ...





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