2019/05/23 | 12:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشفت المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى، غالب العطية، الخميس (23 أيار 2019)، عن تفاصيل ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شرطة ديالى تكشف تفاصيل عملية حمرين العسكرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ديالى
كشفت المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى، غالب العطية، الخميس (23 أيار 2019)، عن تفاصيل ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شرطة ديالى تكشف تفاصيل عملية حمرين العسكرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة ديالى تكشف تفاصيل عملية حمرين العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).