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شرطة ديالى تكشف تفاصيل عملية حمرين العسكرية


شرطة ديالى تكشف تفاصيل عملية حمرين العسكرية
2019/05/23 | 12:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 بغداد اليوم - ديالى

 كشفت المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى، غالب العطية، الخميس (23 أيار 2019)، عن تفاصيل ...

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