وزارة التخطيط العراقية : العام الحالي سيشهد تنظيما اكثر للعودة الطوعية للنازحين الايزيديين

2019/05/23 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، ان العام الجاري سيشهد تنظيما أوسع لعودة النازحين الطوعية إلى قضاء شنگال وقالت الوزارة في بيان تلقت ايزيدي 24 نسخة منه ، ان “وزير التخطيط الدليمي استقبل النائب عن المكون الايزيدي صائب خدر ، لبحث الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط لتنظيم العودة الطوعية للنازحين”.[…]

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