الموقف المائي اليوم الخميس: الخزين يرتفع الى 55.23 مليار م3

2019/05/23 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلن خلية مواجهة السيول الموقف المائي لهذا اليوم وجاء على النحو التالي: 1- محافظة نينوى: منسوب سد الموصل 323.83 م الايراد المائي 2054 م3/ثا الاطلاق 1750 م3/ثا.الخزين المائي 8.91 مليار م3 منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 214.63 م.2- محافظة صلاح الدين: منسوب نهر دجلة في بيجي 106.17 م.التصريف […]

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