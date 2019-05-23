العبادي والحلبوسي يشددان على وجود بيئة سياسية مستقرة بعيدًا عن التنافس وكسر الإرادات

2019/05/23 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، على ضرورة خلق بيئة سياسية مستقرة بعيدًا عن سياسات التنافس وكسر الإرادات.

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