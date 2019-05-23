2019/05/23 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرطة ديالى تلقي القبض على (17) مطلوب اربعة منهم وفق المادة 4 ارهاب

أعلن الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية

عن القاء القبض على عدد من المطلوبين خلال الممارسات ألأمنية في مناطق

متفرقة من المحافظة . وبين العقيد غالب العطية أن مفارز من اقسام شرطة بعقوبة وبلدروز

وهبهب ىجلولاء ومفارز من شعبة مكافحة اجرام بعقوبة والخالص

وبلدروز وجلولاء وقسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية ومفارز الامن

الوطني تمكنت من القاء القبض على (17) مطلوب من بينهم اربعة

مطلوبين وفق المادة 4ارهاب خلال اليومين الماضيين في مناطق متفرقة من

المحافظة .وأوضح العطية ان شرطة ديالى مستمرة في تنفيذ اوامر القبض بحق

المطلوبين "مشيراً" الى تم أرسال المطلوبين الى مراكز ألأحتجاز

لعرضهم على القضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى تلقي القبض على (17) مطلوب اربعة منهم وفق المادة 4 ارهاب) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى تلقي القبض على (17) مطلوب اربعة منهم وفق المادة 4 ارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).