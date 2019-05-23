الحكيم يؤكد ان الصناعة في العراق تستغيث وتحتاج الى زيادة تخصيصاتها المالية

2019/05/23 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم التخصيصات المالية لدعم الصناعة بالخجولة ، مشددا على ضرورة تأهيل التصنيع العسكري ودعم المنتوج الوطني.واكد الحكيم خلال استقباله في مكتبه ببغداد مساء امس الاربعاء وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري بحسب بيان لمكتبه ” ان الصناعة في العراق تستغيث وتحتاج الى المؤازرة وزيادة تخصيصاتها المالية الخجولة […]

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