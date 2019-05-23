النفط ينخفض 1% لهذه الأسباب

2019/05/23 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز } انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة، الخميس، مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القباس العالمي برنت 63 سنتا أو 0.9 بالمئة للبرميل إلى 70.36 دولار للبرميل مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 60.91 دولار للبرميل.وتراجعت العقود الآجلة للخام بالفعل اثنين بالمئة في اليوم السابق.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت في الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز عام 2017 بفعل ضعف الطلب من المصافي.وقال أولي هانسن رئيس استراتيجيات السلع الأولية في بنك ساكسو ”المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب على {النفط} جراء التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي“ تضغط أيضا على أسعار النفط.انتهى

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