نور صبري: ساختار وجهتي القادمة بعد دراسة عميقة

2019/05/23 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى حارس مرمى المنتخب الوطني السابق نور صبري الانباء التي تواردت حول اتفاقه مع احد الاندية المحلية الناشطة في الدوري الممتاز للتعاقد معها في الموسم المقبل .

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