2019/05/23 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ، اليوم الخميس ، الوفد العراقي في اجتماعات اللجنة الاقتصادية الاستثمارية العراقية - السعودية التي تعقد في الرياض وتستمر ليومين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يرأس الوفد العراقي في اللجنة الاقتصادية العراقية - السعودية في الرياض ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يرأس الوفد العراقي في اللجنة الاقتصادية العراقية - السعودية في الرياض ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).