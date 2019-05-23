موظفو الاولمبية يناشدون الحكومة صرف رواتبهم

2019/05/23 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ناشد موظفو اللجنة الاولمبية الوطنية، الخميس، الحكومة العراقية لصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهرين بسبب المشاكل بين اللجنة ووزارة الشباب والرياضة.وذكر بيان صادر عن الموظفين تلقت / المعلومة/ نسخة منه، “نحن موظفو اللجنة الاولمبية العراقية نعمل منذ سنوات لخدمة الحركة الرياضية في العراق ورزقنا وقوت عوائلنا يعتمد على رواتبنا الشهرية التي نتقاضاها لقاء جهودنا […]

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