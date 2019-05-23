2019/05/23 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتطم جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من طراز بوينغ 777-300 متوجهة من اسطنبول إلى العاصمة أنقرة، بعمود إنارة في مطار اسطنبول الجديد.ووقعت الحادثة قرابة حيث ارتطم الجناح الأيمن للطائرة بعمود الإنارة أثناء تقدمها إلى بداية المدرج بعد صعود الركاب على متنها.وأنزل الركاب من على متن الطائرة نتيجة الأضرار التي تسبب فيها الحادث بجناح الطائرة.ونشر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرة تركية ترتطم بعمود في مطار اسطنبول الجديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة تركية ترتطم بعمود في مطار اسطنبول الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة تركية ترتطم بعمود في مطار اسطنبول الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).