هيئة الإعلام تفرض غرامات بقيمة 4.5 مليار دينار على شركات الهاتف النقال

2019/05/23 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن رئيس مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات أشرف الدهان، الخميس، عن فرض غرامات بقيمة 4.5 مليار دينار على شركات اسيل سيل وزين وكورك بسبب سوء الخدمة.وقال الدهان في حوار مع قناة العراقية الرسمية تابعته /المعلومة/، إن “هيئة الإعلام والاتصالات وبناء على تقارير فرقها قامت بفرض غرامات مالية بقيمة ثلاثة مليارات دينار على شركة […]

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