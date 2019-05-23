التربية: اعلان نتائج السادس الابتدائي ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وﻏﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰي

2019/05/23 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، الخميس، عن ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻻﻛﻤﺎل ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺪورﻫﺎ اﻻول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، فيما اشارت الى ان النتائج ﺳﻴﻜﻮن اعلانها ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وﻏﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰي.وقال ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻧﻌﻤﺔ ﺣﺮﺑﻲ في تصريح صحافي، ان "ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋــﻦ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺘﻪ، اذ ان ﻫﻨﺎك ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺤﺺ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات"، مبينا ان "ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ اﻟــﻴــﻮم اﻻول ﻟــﻼﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت، وﻫــﻨــﺎك ﻟــﺠــﺎن ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻳﻮﻣﻴﺎ".واضاف ان "اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻوﻟﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﺒﻌﺾ المراكز اﻟﺘﻲ ﻗﺎرﺑﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻴﺘﻢ ارﺳﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ وارﺳﺎل ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وارﻗﺎﻣﻬﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ المواد اﻟﺪراﺳﻴﺔ".

واكد ﺣﺮﺑﻲ ان "اﻋــﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وﻏﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰي"، لافتا الى ان "اي ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨﺠﺰ ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻓﺎﺗﺮﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﻋــﻼﻧــﻬــﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋن ﻃﺮﻳﻖ المديرية والمدرسة".

وتابع ان "اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ اي ﺧﺮق ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات وﺳﺎرت ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ"، موضحا ان "ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ المتوسطة ﺗــﻤــﺖ ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﺒﺎت ادﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻣﺘﺤﺎن ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟـــﻘـــﺎرئ اﻻﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻟﻠﺪﻓﺘﺮ الالكتروني اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮزاري، اذ ﺗﻤﺖ ﺗﻬﻴﺌﺔ الملاكات ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟـ 11 ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ المقبل".

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