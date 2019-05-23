صحيفة: رئيسة وزراء بريطانيا قد تعلن استقالتها غداً

2019/05/23 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "تايمز"، الخميس، عن موالين لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها قد تعلن استقالتها يوم غد الجمعة.

وأضافت الصحيفة، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أن أنصار ماي يرجحون إعلانها استقالتها بعد اجتماعها مع السير غراهام برادي يوم غد الجمعة.

يذكر أن هذه الأنباء تأتي بعد استقالة زعيمة مجلس العموم في البرلمان البريطاني أندريا ليدز مساء الأربعاء، بسبب خلافاتها مع ماي على قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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