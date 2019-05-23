حزب رئيس الوزراء الهندي يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات

2019/05/23 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج اليوم الخميس إن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي حقق انتصارا تاريخيا في الانتخابات العامة، وذلك بعد فرز مئات الملايين من الأصوات في الانتخابات الضخمة التي جرت على عدة مراحل.وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات في الهند أن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة

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