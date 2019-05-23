هيئة الاتصالات تهدي “نجل البارزاني” ملايين الدولارات

2019/05/23 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ جردت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية شركة “أورانج” الفرنسية من حصة تقدر بملايين الدولارات في شركة “كورك” للاتصالات، وحولتها لمستثمرين محليين.وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة “بلومبرغ”، أن “هيئة الاتصالات والإعلام العراقية أصدرت أمرا إداريا بتحويل حصة تبلغ نسبتها 44% تمتلكها “أورانج” بالشراكة مع الشركة الكويتية “أجيليتي” في “كورك” إلى ثلاثة مستثمرين بينهم […]

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