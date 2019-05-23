2019/05/23 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت شرطة الغابات في محافظة حلبجة باقليم كوردستان يوم الخميس بضبطها عددا من الاسماك العملاقة تم اصطيادها بشكل جائر، منوهة الى ان وزان السمكة الواحدة منها يصل الى اكثر من 60 كغم.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان قواتها تمكنت مساء امس من ضبط عدد من الاسماك العملاقة اضافة الى العشرات من شباك الصيد.

واضاف البيان انه تم اصطياد تلك الاسماك بشكل جائر وغير قانوني، موضحا ان السمكة الواحدة منها يقدر وزنها بأكثر من 60 كغم.

وتابع البيان ان المجموعة الكلي لوزن تلك الاسماك يتراوح بين 500 – 600 كيلوغرام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور .. محافظة بكوردستان تضبط صيدا جائرا لأسماك عملاقة تقدر وزن الواحدة 60 كغم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور .. محافظة بكوردستان تضبط صيدا جائرا لأسماك عملاقة تقدر وزن الواحدة 60 كغم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).