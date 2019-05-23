خاص | المطلك: معظم السياسيين الموجودين وضعوا أيديهم بيد المحتل ويجب التخلص منهم

2019/05/23 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ خاص

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، اليوم الخميس، أن معظم السياسيين الموجودين في السلطة وضعوا أيديهم بيد المحتل، مشددا على ضرورة التخلص منهم.

وقال المطلك لبرنامج “المرتكز” التي تبثه الاتجاه، إن “أي شخص وضع يده بيد دولة أجنبية وأدخل الاحتلال الى بلده لا يمكن أن يكون مخلصا حقيقيا لهذا البلد، حتى وإن تبوأ منصبا، فلا يمكن أن يكون قائدا لهذا البلد”.

وأكد أن “معظم الموجودين كانوا ضمن هذا المشروع، ويجب التخلص منهم”، متسائلا “من عين الكتل السياسية؟ ومن دعمها وأعطاها صلاحية النهب؟ من جعلها أحزابا؟”.

وتابع “أنا أيضا مشمول بهذا الكلام إلا أنني منذ البداية كنت واقفا ضد الاحتلال”.

م،أ

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