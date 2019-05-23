نصيف: مجلس مكافحة الفساد يحاول تقزيم سلطة الشعب

2019/05/23 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

اتهمت النائبة عالية نصيف مجلس مكافحة الفساد بما اسمته”اطلاق بدع الجديدة”، لمد طوق النجاة للفاسدين وتقزيم سلطة الشعب “بحسب تعبيرها”.

ووصفت نصيف في بيان تسلمته “الاتجاه برس”،اليوم الخميس، “المهلة التي حددها مجلس مكافحة الفساد، لتقديم الأدلة عن وجود فساد في عددا من الوزارات، بأنها “محاولة فاشلة لمد طوق النجاة للفاسدين”، فيما اشارت الى أن الأدلة سبق وأن احيلت الى الادعاء العام وهيأة النزاهة”.

وقالت نصيف ، إن “اعضاء لجنة النزاهة النيابية يمثلون اعلى سلطة تشريعية ولديهم قنواتهم في ممارسة عملهم الرقابي وفق ما رسمه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك من خلال الاستضافة والاستيضاح والسؤال والاستفسار وطلب الأدلة والمعلومات والتحقيق والاستجواب وإحالة ملفاتهم من خلال المخرجات الى القنوات التي لها علاقة بعملهم من الادعاء العام والنزاهة”، مبينة أن “هذه الإجراءات معمول بها في كل برلمانات العالم”.

وأضافت: “اما البدع الجديدة بتوجيه كتاب الى ممثلي الشعب لتزويدهم بملفات سبق وان احيلت الى الجهات المختصة فهذه يمكن تفسيرها على أنها محاولة لمد طوق النجاة للفاسدين وتقزيم سلطة الشعب والاستهانة بالدستور، مثلا ملفات وزارة الدفاع سبق وأن أحيلت الى المفتش العام والادعاء وهيئة النزاهة بكتب رسمية، فما هو دور هذا المجلس المستحدث”.

وتساءلت النائبة: “ما الإطار القانوني الذي يمتلكه مجلس غير قانوني وشخص يديره يوقع كتباً نيابة عن رئيس الوزراء ولا يمتلك صفة قانونية ليفاتح اعلى سلطة تشريعية؟”، لافتة الى أن “هيبة مجلس النواب اليوم على المحك بسبب شخصية عليها اكثر من مؤشر يتجرأ على مخاطبة ممثلي الشعب بهذا الاسلوب "اسلوب اعطاء المهلة" الذي يتضمن إساءة واضحة للسلطة التشريعية تستوجب الرد من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وطالبت النائبة نصيف، “الرئاسات الثلاث بحماية الدستور من المتسلقين الذين يخرقونه ويستعرضون انفسهم عبر وسائل الاعلام على أنهم يكافحون الفساد”.

KKK

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