بيلينغسلي يسلم مسؤولين بالحكومة قائمة شركات إيرانية لوقف التعامل معها

2019/05/23 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي مسؤول، عن أبرز ما بحثه مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بيلينغسلي خلال زيارته إلى العراق، فيما أشار إلى أنه سلم المسؤولين قائمة شركات إيرانية لوقف التعامل معها.

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