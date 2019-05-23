السعودية تبعث رسالة لمجلس الأمن عن سلوك إيران المدمر بالمنطقة .. ما التفاصيل؟

2019/05/23 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثت السعودية برسالة إلى مجلس الأمن، تفند فيها تصرفات إيران في المنطقة، وتطالب خلالها بلجم سلوكها المدمر.

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