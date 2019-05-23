القبض على أصحاب مكاتب مصرفية يمارسون النصب في نينوى

2019/05/23 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة،اليوم الخميس، عن ضبط أصحاب مكاتب مصرفية يمارسون عمليات نصب واحتيال في محافظة نينوى.

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