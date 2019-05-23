رابطة المصارف الخاصة تكرم عددا من الشباب والرواد المصرفيين

2019/05/23 | 12:36

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الاقتصاد نيوز - بغداد

كرمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، خلال مأدبة إفطار اقامتها أمس الاربعاء، عددا من الرواد المصرفيين الذين اثروا القطاع المصرفي بعطاءهم وانجازاتهم، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المبدعين الذين حصلوا على المراكز الأولى في اربع دورات تدريبية اقامتها رابطة المصارف الخاصة.

وقال رئيس الرابطة الاستاذ وديع الحنظل في كلمة له خلال الحفل الذي حضرته، الاقتصاد نيوز"، "نحتفل اليوم بتكريم الرواد من الرعيل الاول الذين افنوا شبابهم في القطاع المصرفي، بالاضافة الى الشباب الجيل الجديد الذين تدربوا وتتلمذوا في دورات مشتركة بين رابطة المصارف الخاصة والبنك المركزي العراقي"، مبينا انه "عندما عملنا بشراكة متينة مع البنك المركزي مبنية على اساس الثقة، فقد تحقق خلال عام واحد اشياء كثيرة نستطيع ان نفخر بها، من ضمنها التركيز على الموارد البشرية، اذ نظمت الرابطة 30 دورة تدريبية تخرج منها ما يقارب 1000 شخص من العاملين في القطاع المصرفي".

واضاف الحنظل، أن "رابطة المصارف حرصت في هذه الدورات على جلب محاضرين متمكنين من عراقيين وجنسيات عربية"، مبينا ان "مواضيع الدورات تناولت مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والصيرفة الاسلامية والصحافة الاقتصادية وادراة المخاطر وغيرها".

وتابع الحنظل، انه "في بداية العام الحالي 2019 اتجهت الرابطة الى الشهادات التخصيصية المعتمدة دوليا وركزنا على الصيرفة الاسلامية ودورات تطوير المهارات الادارية والمالية، بالاضافة الى تطوير المنتجات المصرفية والاستشارات والائتمان والحوكمة وادارة الديون المتعثرة"، مشيرا الى ان "الدورات ركزت ايضا على الشمول المالي وثقافة الدفع الالكتروني وادارة الجودة وغيرها".

واوضح الحنظل، أنه "بالنسبة لمذكرات التفاهم، فقد وقعت الرابطة عددا منها مع مركز الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي العراقي والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية وجمعية مصارف البحرين وعدد من الكليات في جامعات بغداد والنهرين والمستنصرية"، لافتا الى ان "الرابطة قامت بإنشاء لجان مصرفية منها لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولجنة مزودي خدمات الدفع الالكتروني ولجنة الشمول المالي".

وبين الحنظل، أن "هذا العمل توج عندما بدأنا نعمل في المبادرات المجتمعية مثل مساعدة النازحين ومشروع الق بغداد، واعادة تأهيل كنيسة مريم العذراء بالاضافة الى مبادرات متفرقة اخرى".

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