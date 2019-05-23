2019/05/23 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الفريق الركن جليل الربيعي، اليوم الخميس، أن تغيير المعادلة الامنية بتحريك القطاعات لتنفيذ عمليات تعرضية والاعتماد على الجهد الاستخباراتي العالي هما من قادا الى تحقيق الامن في العاصمة بغداد . وقال الربيعي في تصريح لوكالةالانباءالعراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن ” استقرار الامن في العاصمة بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد:الامن المتحقق في العاصمة يعود الى العمليات التعرضية والجهد الاستخباراتي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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