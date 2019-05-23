2019/05/23 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/تربية نينوى : تجيب على استفسارات حول قطع مخصصات المهنية

23/05/2019 12:32:00 PM |

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واع/مكتب نينوى/م.ع

وضحت المديرية العامة لتربية نينوى، الخميس، عن سبب قطع مخصصات المهنية.وذكرت المديرية في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي/واع) انها قدمت استفسارات ومناشدات عن سبب عدم صرف مخصصات المهنية ضمن الرواتب المدخرة الوجبة الثانية وما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع فقد جاء الرد حسب كتاب وزارة المالية المرقم ٤٤٢٠ في ٢٧/٢/٢٠١٩.واشارت ان الكتاب نص على ان صرف مخصصات المهنية وغيرها يستمر عند التمتع بإجازة اعتيادية او مرضيه براتب تام وعند التمتع بالإجازة الدراسية واجازة الحمل والولادة واجازة الامومة واجازة العدة لمدة شهر واحد فقط وتقطع هذه المخصصات عما زاد عن ذلك استنادا للبند (اولا _ثالثا) من اعمامنا المرقم ٣٩٥٠٢ في ٢٠٠٩/٨/١٧ والبند رابعا من اعمامنا المرقم ٣٣٧٧٤ في ٢٠٠٧/٩/٨ باستثناء مخصصات الاعالة والاولاد والشهادة يستمر صرفها استنادا الى البند ثانيا والبند خامسا من اعمامينا اعلاه في حالة التمتع بالاجازات كافة عدا التمتع بالاجازة بدون راتب حيث تقطع هذه المخصصات مؤيدين ماورد بكتاب دائره الموازنة المشار اليها.

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