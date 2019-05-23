النزاهة تضبط متهمين بالنصب والاحتيال في محافظة نينوى

2019/05/23 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنها" تمكنت بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المحافظة، من ضبط 12 متهماً من أصحاب مكاتب مصرفية تابعة لمصرفين أهليين، وكتاب عرائض استناداً إلى أحكام المادة 456 عقوبات لإقدامهم على استخدام أقلام سحرية في عملية تحرير الصكوك الخاصة برسم الجوازات".

وأضافت المديرية، أن" تحرياتها قادت إلى تواطؤ أصحاب المكاتب المصرفية وكتاب عرائض على عملية تحرير صكوك الجوازات بأقلام سحرية يمكن محو كتابتها بمجرد تسليط النار عليها بقصد إعادة تحريرها ثانية لمراجعين آخرين بعد إعادتها إلى المكاتب، واستيفاء حصة المصرفين الأهليين من المراجع؛ بحجة تلف الصك، واستحالة استخدامه ثانية، والاستفادة الشخصية على حساب المراجعين".

وأشارت المديرية، إلى إحالة" المتهمين المضبوطين صحبة المبرزات إلى الهيئة التحقيقية المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة التي قررت إجراء التحقيق معهم؛ استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية وتوقيفهم على ذمة التحقيق".انتهى..م.ر

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