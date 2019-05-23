بالوثيقة.. قرية بديالى تطالب بإخراج الجيش واستبداله بقوة اخرى وتهدد بقطع الشوارع ولبس الاكفان !

2019/05/23 | 12:38

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بغداد اليوم- ديالى

طالب أهالي قرية ابو كرمة (25كم شمال شرق بعقوبة) بحوض الوقف في محافظة ديالى، بإخراج قوات الجيش واستبداله بقوة من خارج المحافظة فيما هددوا بقطع الطرق ولبس الاكفان.

وقدم اهالي القرية ورقة احتوت على 5 مطالب للحكومة والقادة الامنيين حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها تضمنت المطالبة باعلانها منكوبة واخراج الجيش واستبداله بقوة من خارج المحافظة واعادة العوائل المهجرة اليها واستدعاء القادة الامنيين ومحاسبتهم وامهال القادة الامنيين 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم او لبس الاكفان ومواجهة الموت وقطع الشوارع المؤدية الى بغداد".

وتعرضت قرية ابو كرمة في الاشهر الماضية الى سلسلة من اعمال العنف بسبب نشاط داعش في بساتين القرى المجاورة لها ما ادى الى مقتل واصابة العديد من المدنيين ومنتسبي القوى الامنية.

بغداد اليوم _ نينوى

أصدرت المديرية العامة لتربية نينوى، الخميس (23 أيار 2019)، توضيحاً بشأن السبب وراء قطع المخصصات المهنية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قدمت استفسارات ومناشدات عن سبب عدم صرف مخصصات المهنية ضمن الروات

بغداد اليوم _ نينوى

أعلنت هيأة النزاهة، الخميس (23 أيار 2019)، عن ضبط أصحاب مكاتب مصرفية يمارسون عمليات نصب واحتيال في محافظة نينوى.

وذكرت مديرية تحقيق النزاهة في نينوى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عملية الضبط نفذت بموجب مذكرة قضائية

بغداد اليوم - واسط

أصدرت محكمة جنايات واسط ثلاثة احكام بالسجن ست سنوات مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار على مدانين بالمتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مدينة الكوت.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "الهيئة

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