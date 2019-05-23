2019/05/23 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن اللجنة المركزية للتعيينات عن فتح باب التقديم على الدرجات الشاغرة الناتجة عن حركة الملاك للدوائر (ديوان محافظة ديالى ,دائرة صحة ديالى, مديرية تربية محافظة ديالى).راجين قراءة التعليمات والشروط وجداول الدرجات الشاغرة بدقة ليتسنى على المتقدم تحديد الجهة المراد التقديم عليها ,حيث لايجوز للمتقدم التقديم على أكثر من دائرة والأكتفاء بالتقديم لمرة واحدة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق درجات وظيفية في محافظة ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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