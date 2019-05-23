مقرر البرلمان: جلسة اليوم ستكون الأخيرة وسترفع الى ما بعد العيد

2019/05/23 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مقرر مجلس النواب برهان الدين اسحاق، الخميس، أن جلسة البرلمان التي من المقرر عقدها في وقت لاحق اليوم ستكون الأخيرة، مشيرا إلى أن المجلس سيرفع جلساته إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.وقال اسحاق في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب عقد 8 جلسات خلال شهر آيار الحالي وان جلسة اليوم ستكون آخر جلسة […]

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