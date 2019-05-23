هل تعلن رئيسة وزراء بريطانيا استقالتها غدا؟

2019/05/23 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر صحفية بريطانية أن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، قد تعلن استقالتها من رئاسة الحكومة يوم غد الجمعة.

فبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن رئيسة الوزراء قد

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