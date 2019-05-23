مركز ميسي صداع في رأس فالفيردي

2019/05/23 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى برشلونة إلى ختام موسمه بلقب جديد، خلال مواجهة فالنسيا مساء السبت المقبل، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، والذي يستضيفه ملعب بينتو فيامارين. ويأمل البلوجرانا

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