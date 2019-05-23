نهاية مروعة لفتاة حاولت الدفاع عن صديقها – فيديو

2019/05/23 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتدى حارس لملهى ليلي، على فتاة بالضربة القاضية عندما حاولت الدفاع عن صديقها بعدما قام بلكمة.

أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مدينة الجنرال مادارياغا، جنوب شرق العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مشادة كلامية حادة بين حارس الملهى وشاب، وفجأة قام الأخير بلكمة مما اثار غضب صديقته التي راحت تدافع عنه وحاولت صفع الحارس ليدفعها بقوة بعد أن لكمها هي الأخرى وتسقط من فوق الدرج على الأرض.

هرع عليها الموجودون وحاولوا مساعدتها في النهوض، لكن الفتاة راحت تصرخ من شدة الألم حيث يبدو إنها أصيبت بكسر في جسدها.

ووفقا لموقع لايف ليك، يقال إن الحارس قد تم التعرف عليه ويواجه الآن تحقيقًا من المحكمة للاعتداء المزدوج بعد شكوى من أحد الضحايا.

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