جلسة طارئة لمجلس كربلاء لحسم قضية إقالة المحافظ

2019/05/23 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف عدد من أعضاء مجلس محافظة كربلاء المقدسة ، اليوم الخميس ، طلب التصويت لحسم ملف إقالة محافظ كربلاء عقيل عمران الطريحي .

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