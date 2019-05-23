واع تنشر جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم الخميس

2019/05/23 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) جدول اعمال جلسة البرلمان لليوم الخميس

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