2019/05/23 | 12:47

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مسؤول ايراني: زيارات سرية لوفود أجنبية مفوضة من أمريكا

الخميس

23

ايار

2019 :

12:44 pm

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أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ان

زيارات المسؤولين الأجانب، من مختلف البلدان المفوضين غالبا من

الولايات المتحدة الاميركية، قد ازدادت الى الجمهورية الاسلامية

الايرانية، حيث يتم الإعلان عن بعضها إعلاميا فيما يبقى البعض الآخر

سريا.وقال كيوان خسروي في بيان صحفي "انطلاقا من السياسة المبدئية

للجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد تم إبلاغهم (الوفود) جميعا بدون

استثناء برسالة الشعب الايراني المبنية على الاقتدار والمنطق

والمقاومة والصمود".وأضاف، "لقد قلنا لهم بصراحة إن نهجنا هذا مستمر حتى يتم تغيير السلوك

وتضمن حقوق بلدنا ويجري التحول من الكلام الى التطبيق العملي".وأكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "لن تكون هناك

مفاوضات بأي شكل من الأشكال".

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